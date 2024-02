Coupe de France, l'OL a une tête de winner, enfin un titre ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En forme en championnat, l’OL espère poursuivre cette belle dynamique mardi en quart de finale de la Coupe de France face à Strasbourg. L’occasion pour Lyon de vibrer dans cette saison longtemps difficile.

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais a procédé à un mercato quatre étoiles avec les signatures de joueurs tels que Matic, Mangala ou encore Orban qui ont permis aux Gones de retrouver des couleurs. Dixième de Ligue 1, l’équipe de Pierre Sage a sans doute fait le plus dur dans la course au maintien. Lyon peut maintenant nourrir de beaux objectifs pour la fin de la saison. Arracher une place en coupe d’Europe via le championnat sera peut-être difficile au vu du retard accumulé. En revanche, il y a un gros coup à effectuer en Coupe de France, c’est une certitude. En quart de finale, Lyon sera opposé à une équipe en crise : Strasbourg. De quoi aborder ce match avec sérénité et avec l’objectif de se qualifier en demi-finale. Pour le journaliste Florent Gautreau, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette doivent à l’instar d’une équipe comme le Stade Rennais, viser la victoire finale en Coupe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« Lyon et Rennes ont le profil pour faire un gros coup en Coupe de France, ils ont l’effectif pour. Ils peuvent sauver leur saison en gagnant la Coupe de France, ils ont le profil et l’effectif pour y arriver. Bien sûr, le PSG a les moyens mais si on compare avec Nice par exemple, je trouve au feeling que l’OL et Rennes ont plus de qualités. Ça peut être une saison intéressante pour eux, Lyon va se sauver et Rennes s’est remis en bonne marche. En plus, ils ont un excellent tirage sans dénigrer leurs adversaires » a lancé le journaliste de l’Afer Foot sur RMC. La question est maintenant de savoir si l’Olympique Lyonnais, totalement guéri en championnat, parviendra à se sublimer afin de réaliser un très gros coup en Coupe de France. Pour espérer un titre, il faudra déjà passer l’étape strasbourgeoise sans tomber dans le piège tendu par l’équipe de Patrick Vieira, même si celle-ci est en crise après la défaite 3-0 contre Brest ce week-end à domicile.