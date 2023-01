Coup dur pour l'OL, Joao Gomes préfère les Wolves

Le bras de fer continue entre Wolverhampton et l'OL. Alors qu'un accord était quasiment acté entre le club de la Premier League et Flamengo, le club rhodanien a réussi à faire capoter les négociations pour s'immiscer dans le dossier. Malheureusement, la pépite brésilienne est charmée par le championnat anglais.

L'OL s'active dans ce mercato hivernal et compte bien enregistrer une recrue pleine de promesse. Depuis quelques jours, les Lyonnais tentent de s'offrir les services de Joao Gomes. Milieu de terrain de Flamengo, très courtisé en Europe, notamment par le club anglais de Wolverhampton qui en a fait sa priorité du marché des transferts. L'OL utilise les liens de son nouveau propriétaire John Textor pour devancer les Wolves sur ce dossier. L'homme d'affaires possède le club brésilien de Botafogo et espère bien peser dans la balance lors des négociations grâce à son influence au Brésil. Néanmoins, si un accord semble être trouvé pour un transfert à 19 millions d'euros à l'OL, selon le journaliste anglais de Sky Sports Tim Vickery, Joao Gomes préfère signer en Premier League.

🇧🇷 @Tim_Vickery gives an update on the situation of #Wolves target Joao Gomes and the type of player he is. #WWFC pic.twitter.com/HnxSby6Xvs