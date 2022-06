Coup de théâtre pour Malacia, MU fait pleurer l'OL

Dans : OL.

Par Sébastien Veyrier

Alors que l’Olympique Lyonnais avait trouvé un accord verbal avec Tyrell Malacia, Manchester United s’est rapproché en sous-marin du Feyenoord Rotterdam pour rafler la mise.

L’histoire du marché des transferts nous a montré que tant que la signature du joueur n’était pas sur la feuille, il ne fallait pas crier victoire. L’Olympique Lyonnais risque de s’en rendre compte de manière très brutale avec le transfert de Tyrell Malacia. Alors qu’un accord verbal avait été conclu pour l’arrivée du latéral du Feyenoord cet été, Manchester United s’est immiscé dans le dossier et met la pression au club néerlandais.

United va doubler l’OL pour Malacia

Agreement between Man United and Feyenoord for Tyrell Malacia, now waiting for player decision. 🇳🇱 #MUFC



▫️ €15m plus €2m add ons fee.

▫️ Same agents of Frenkie de Jong, deal with Barça progressing well;

▫️ West Ham tried to hijack deal too;



📲 More: https://t.co/vVVaIqvBwn pic.twitter.com/bbwTcKIsDg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2022

Le dossier Malacia vient donc de se tendre d’un coup pour l’OL. Selon Fabrizio Romano, les dirigeants des Reds Devils ont très vite pris contact avec leurs homologues du Feyenoord Rotterdam lorsqu’ils ont appris que Lyon était proche de boucler le transfert. Des sources proches du club batave précisent que Manchester United a avancé des arguments assez convaincants pour que tout soit remis en question. À l’heure actuelle, United et le Feyenoord viennent de terminer leurs discussions et Frank Arnesen, le directeur sportif du club néerlandais, a annoncé un accord avec MU. Il porte sur 15 ME et 2 ME de bonus éventuels.

Jusqu'à présent, les dirigeants de Rotterdam se montraient particulièrement durs en affaires dans les tractations pour le transfert de Malacia à l’OL et avaient refusé plusieurs offres malgré l’accord verbal conclu entre le joueur de 22 ans et les Gones. En l’état actuel des négociations, l’OL n’est plus du tout prioritaire et peut clairement tout perdre dans ce dossier. Pas sûr sur les nouveaux moyens financiers de l'OL depuis l'arrivée de John Textor soient suffisant pour lutter contre la puissance financière des Reds Devils et de la Premier League. Puisque West Ham est désormais aussi sur le coup pour Malacia.