Coup de pression à l'OL, Textor avertit Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL reçoit Strasbourg ce dimanche soir en Ligue 1. Un match déjà très important pour la suite de la saison rhodanienne.

Lyon est encore une fois dans une situation bien inconfortable. Huitièmes de Ligue 1 après 18 journées disputées, les hommes de Laurent Blanc sont en plus de ça distancés des places sur le podium. L'heure est donc logiquement à l'inquiétude à l'OL. Récemment arrivé dans le Rhône, John Textor tente néanmoins de rassurer sur les ambitions du projet lyonnais. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le moment de changer et que ce soit de Vincent Ponsot à Bruno Cheyrou en passant par Jean-Michel Aulas, tout le monde va rester. Avant la réception du RC Strasbourg ce samedi soir en Ligue 1, le propriétaire américain de l'OL a d'ailleurs tenu à envoyer un message fort aux joueurs.

John Textor envoie un message clair aux joueurs

Dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais, John Textor est revenu sur le début de saison des Gones. Selon lui, l'heure est venue d'enchainer les bons résultats. « Je ne suis pas surpris parce qu’on est à peu près à la même position que la saison dernière. En tant que supporters, je crois qu’on ressent tous une certaine frustration quand on ne repart pas avec les trois points. Il y a eu pas mal de situations inhabituelles mais c’est le football même si je n’utiliserai pas cette excuse à chaque fois. Je pense qu’on est toujours déçu quand on a un groupe talentueux. L’OL a eu l’habitude de gagner des championnats et on fait tout pour y arriver. L’OL a l’habitude d’être en haut du classement et je pense qu’une qualification pour l’Europe est encore possible. Il y a une série de 5-6 matchs contre des équipes de la seconde partie de tableau, il faudra faire le job. On ne peut pas continuer à perdre des points contre ce genre d’équipes. On a un excellent entraîneur, des joueurs de retour après la Coupe du monde ou de blessure, des leaders, on a ces matchs pour faire le job, l’avenir sera passionnant. On peut revenir avec une certaine constance dans le top 3 mais ce que nous voulons, c’est gagner », a notamment indiqué John Textor, qui ne compte pas avoir investi pour rien à l'OL. Pour remonter la pente en Ligue 1, reste aussi à savoir si le club lyonnais investira encore sur le marché des transferts cet hiver, alors que Laurent Blanc déplore depuis quelque temps les lacunes de son effectif.