Coup de pression à l'OL, il hausse le ton

Ce mercredi, l'OL reçoit le LOSC en huitièmes de finale de la Coupe de France. Une rencontre très importante dans la saison des Gones.

L'OL s'est rassuré ce week-end en Ligue 1 après sa victoire logique sur la pelouse de Troyes. Les hommes de Laurent Blanc vont désormais devoir démarrer une série, ce qui n'est pas le fort des Gones depuis quelques mois. Avant de reprendre le chemin du championnat contre Lens, l'OL recevra le LOSC ce mercredi en huitièmes de finale de la Coupe de France. Alors que les Rhodaniens ne sont pas du tout certains de pouvoir accrocher l'Europe via la Ligue 1, la Coupe de France est devenue très importante. Pour ce choc face aux Dogues, Laurent Blanc devrait s'appuyer sur ses hommes forts du moment. Et l'ancien du PSG souhaite que ses joueurs prennent leurs responsabilités.

Laurent Blanc envoie un message clair à ses joueurs !

#Blanc💬 : "Sincèrement, on va encore inclure des jeunes dans cette deuxième partie de saison. On verra comment ça se passe." (Prime Video) pic.twitter.com/LGKIYVdrRj — Inside Gones (@InsideGones) February 5, 2023

En conférence de presse, Laurent Blanc a en effet mis la pression sur ses troupes avant cette semaine qui s'annonce décisive pour la saison rhodanienne. « J’attends beaucoup de choses de toutes les semaines. Sincèrement, cette semaine, la semaine dernière, la prochaine, ce sera toujours important. Il y a toujours des matches, il faut les gagner. Oui, mercredi, il y a la Coupe de France, mais voilà, c’est un éternel recommencement le football. Il y a à maintenir pour certaines équipes un niveau de performance élevé, pour d’autres, il faut récupérer des points. Cette semaine dépend de nous, ça c’est sûr. Elle dépend des joueurs et de personne d’autres, ni des journalistes, ni de moi, ni des spectateurs, ni des fans, ni des amoureux de foot. Elle ne dépend que des joueurs. En tant qu’entraîneur, on a juste notre mot à dire dans la préparation du match », a notamment indiqué le technicien français, qui espère donc voir l'OL sous son meilleur jour ce mercredi au Groupama Stadium. Pour sauver leur saison, les Gones n'ont déjà plus le droit à l'erreur.