Cherki va signer au PSG, il en a eu confirmation

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL a besoin d'Europe et la coupe de France risque d'être sa seule chance d'y accéder la saison prochaine. C'est vital pour les finances et pour retenir ses joueurs, notamment Rayan Cherki. Le jeune talent de 19 ans peut-il rater l'Europe encore un an de plus ?

Si le match de Ligue 1 contre Nantes joué vendredi soir n'était pas inutile, il n'a clairement pas la même importance que celui du 5 avril prochain. Il s'agira d'une demi-finale de coupe de France, à la Beaujoire, et l'OL jouera sa saison dessus. A la traîne en championnat, les Lyonnais savent que le moyen le plus facile de jouer l'Europe la saison prochaine passe par la coupe. Evincé de la scène européenne sur deux des trois dernières saisons, Lyon ne peut pas se rater encore une fois. Les finances lyonnaises en dépendent tout comme l'attractivité du club envers les joueurs, étrangers au club ou pas.

Cherki au PSG, les Anglais le pressentent

C'est notamment le cas de Rayan Cherki. Le jeune talent de 19 ans est suivi par toute l'Europe depuis un bon moment. En France aussi, Cherki séduit. Luis Campos voulait le faire venir au PSG cet hiver mais son offre était trop faible pour faire réfléchir l'OL. Cependant, il risque de revenir à la charge très rapidement surtout au vu des progrès de Cherki sur le début d'année 2023. Le site Caughtoffside, animé par les écrits de Fabrizio Romano, a étudié le dossier. Et c'est finalement très simple : soit l'OL gagne la coupe de France, soit il dit adieu à Rayan Cherki l'été prochain.

🚨 Le PSG veut se renforcer à toutes les lignes l’été prochain :



▫️ Plusieurs cibles en attaque : Bernardo Silva, Rayan Cherki, Victor Osimhen et Gonçalo Ramos



▫️ Le nom de Pau Torres revient souvent en défense



▫️ Ibrahim Sangaré et Manu Koné sont ciblés au milieu



(L’ÉQUIPE) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 9, 2023

« Je ne vois pas Lyon le garder sans la coupe d'Europe. [...] Je pense qu'il se rendra compte assez tôt que Lyon, surtout s'il ne gagne pas la Coupe de France, n'est tout simplement pas assez haut pour lui. Des joueurs comme Cherki doivent jouer l'Europe et s'ils continuent à la manquer, il est difficile de voir la logique d'une prolongation. Il est plus qu'assez bon pour jouer en Europe et c'est ce dont il a besoin pour son développement », développe le rédacteur du site Caughtoffside. Selon lui, Cherki ira plus que probablement au PSG. Le profil du jeune lyonnais s'intégrerait parfaitement dans le onze parisien, notamment comme remplaçant de Neymar qui possède le même profil technique que lui. Il pourrait même évoluer comme avant-centre au PSG selon le site. Une chose est sûre, si l'OL tient à Cherki, il faudra triompher à la Beaujoire et au Stade de France dans les prochaines semaines.