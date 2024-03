Cherki sur les traces de Barcola, l'OL s'y prépare

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL peut compter dans ses rangs des jeunes joueurs de talent. Rayan Cherki en fait partie, même si le jeune Rhodanien a du mal à se montrer régulier.

A Lyon, le calme est de nouveau revenu après des mois de tempête. Le dernier marché des transferts hivernal a vu des joueurs de qualité débarquer, ce qui a permis à Pierre Sage de rectifier le tir. Tout n'est pas encore parfait mais l'OL s'est donné le droit de vivre une fin de saison passionnante, avec un titre à aller chercher en Coupe de France. L'été prochain, de nombreux changements interviendront afin de lancer une nouvelle dynamique. Pas certain que Rayan Cherki fasse partie du projet. En fin de contrat en juin 2025, l'international Espoirs peine à convaincre tout le monde dans le Rhône. Et il est très courtisé. L'OL pourrait donc décider de le vendre. Si son nom est cité en Angleterre, Cherki pourrait tout aussi bien rester en France.

Cherki, un avenir encore possible en Ligue 1 ?

A l'instar de Bradley Barcola, Cherki pourrait en effet signer... au PSG. Selon les informations du Progrès, le club de la capitale avait même de nouveau tenté sa chance lors du dernier mercato hivernal. « Déjà auteur de 125 matches avec l’Olympique lyonnais depuis 2019, il n’a pas encore des stats (16 buts) à la hauteur de son talent. En contrat avec l’OL jusqu’en 2025, il est désormais à la croisée des chemins. L’Olympique lyonnais ne pourra pas le tenir au chaud très longtemps, et craint sans doute de le voir réussir ailleurs. Il est évidemment coché par de nombreux clubs européens. Le PSG a tenté une approche pendant la trêve hivernale », indique notamment le média rhodanien, qui peine à penser que Cherki ait encore un avenir à l'OL. Reste à savoir combien les Gones pourraient tirer d'une vente du crack tricolore. Selon les derniers échos, Cherki est estimé à près de 25 millions d'euros par les Rhodaniens. Et peut-être un peu plus en cas de vente au PSG.