CdF ‍: Strasbourg est affreux, le football remercie l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Mardi soir, l’OL a validé son ticket pour les demi-finales de la Coupe de France en battant Strasbourg aux tirs au but au terme d’un match où seule une équipe a tenté de jouer.

En grosse crise de confiance et de résultat, Strasbourg n’était clairement pas venu au Groupama Stadium pour exposer ses idées offensives mardi soir en quart de finale de la Coupe de France. Dès la deuxième mi-temps, les hommes de Patrick Vieira ont d’ailleurs fait leur maximum pour gagner du temps et obtenir ce qu’ils étaient venus chercher, à savoir la séance des tirs au but. Le plan de Strasbourg aurait pu être payant, mais l'Olympique Lyonnais a réussi à se défaire du piège alsacien lors de cette séance fatidique. Au micro de l’Equipe du Soir, Didier Roustan a analysé la rencontre et le moins que l’on puisse dire, c’est que le consultant n’a pas été tendre avec Strasbourg, à qui il reproche de ne pas avoir tenté de jouer et d’avoir gagné du temps dès la 50e minute de jeu. Le football remercie donc l’OL, c’est en tout cas le sens de l’avis du journaliste de la Chaîne L’Equipe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« Pierre Sage a essayé des choses, Lacazette était trop esseulé. Après sa sortie, on a vu Cherki et Fofana en plus de Benrahma en soutien d’Orban, il y a eu des choses. C’est quand même préférable pour le football que Lyon se qualifie parce que… voilà, je n’ai rien contre Strasbourg mais c’est un peu décevant. Son but à Metz a fait du bien à Benrahma, tu vois qu’il arrive à exprimer ses qualités. Nuamah a une grosse marge de progression, il fait souvent pareil. Ce n’était pas un match très emballé à partir du moment où Strasbourg refuse de jouer et ne pense qu’à gagner du temps dès la 50e minute. C’est insupportable et c’est d’ailleurs insupportable qu’il n’y ait pas de prolongation possible. Ça veut dire que si tu es une équipe plus faible à l’extérieur dès la deuxième mi-temps tu ne penses qu’à une chose : les tirs aux buts » a analysé Didier Roustan, très déçu par l’attitude de l’équipe de Patrick Vieira et qui estime que l’OL a mérité sa qualification. Peu de monde dira le contraire ce mercredi, au lendemain du succès lyonnais en quart de finale de la Coupe de France.