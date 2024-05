Caqueret, Cherki, O’Brien, l’OL va pleurer au mercato

Dans : OL.

Un mercato ambitieux pour continuer sur la lancée de cette deuxième partie de saison, c'est le rêve des supporters de l'OL. Attention au réveil brutal car plusieurs cadres pourraient quitter le club !

Après des années de galère il faut bien le dire, l’Olympique Lyonnais a retrouvé le sourire. Avant même la finale de la Coupe de France, qui a pendant bien longtemps semblé être la compétition de la dernière chance pour le club rhodanien, la formation de Pierre Sage est qualifiée pour la Coupe d’Europe. Et ce sera même l’Europa League, et non pas la Conférence League. Une très belle remontée qui fait l’unanimité, et rendue possible par le mercato offensif de cet hiver, où John Textor a clairement misé très gros. Et cela va forcément continuer cet été puisqu’il faut lever les options d’achat de plusieurs joueurs, et déjà lâcher plus de 30 millions d’euros.

Caqueret réellement sur le départ à l'OL

Même s’il y a des rentrées d’argent à venir avec la vente d’OL Reign, les revenus du Groupama Stadium et même la cession de la salle LDLC Arena, pour passer devant la DNCG, le club lyonnais va devoir présenter un certain équilibre dans ses ventes. Et cela veut dire des départs de joueurs à forte valeur marchande. Pour Hugo Guillemet, journaliste de L’Equipe spécialiste de l’OL, il va falloir regarder du côté de quelques hommes forts de cette saison pour anticiper quelques gros départs pas forcément attendus.

Dans l’émission de Zack Nani, le journaliste a cité trois noms majeurs qu’il faudra suivre cet été au mercato. « Ne vous enflammez pas, il y aura des ventes. En valeur marchande, il y a Cherki, Caqueret et O’Brien. Pour moi, Caqueret a même plus de chances que Cherki de partir. Et Cherki, ça ressemble beaucoup à des adieux son comportement de ces dernières semaines. Après, il y a des joueurs que tu n’as pas envie de vendre, comme Fofana, qui est plutôt prévu d’être vendu dans un ou deux ans. Il peut y avoir un ou deux départs devant. Car si Cherki s’en va, il faut le compenser. Et ensuite, ça va dépendre de Lacazette. Adryelson il va falloir aussi trouver une solution pour lui car il n’est pas certain d’être intégré à la rotation », a livré Hugo Guillemet, dans des révélations qui ne vont clairement pas faire plaisir aux supporters lyonnais. Ces derniers espéraient voir John Textor continuer d’investir lourdement tout en s’appuyant sur les satisfactions de cette année pour performer en Europe et en Ligue 1 la saison prochaine. Il reste à savoir ce que le propriétaire de l’OL a en tête mais l’été risque une nouvelle fois d’être très agité entre Rhône et Saône.