Brest sans pitié avec l'OL, la raison dévoilée officiellement

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Grâce à son succès contre Metz et aux autres matchs du week-end dernier, Brest a pris une sérieuse option sur la qualification en Ligue des champions. De quoi venir détendu à Lyon ? Non, les hommes d'Eric Roy ont un rythme comptable à tenir.

Où s'arrêtera Brest ? Si pour beaucoup, les Bretons ont déjà pleinement réussi leur saison et ont assuré une place européenne, ils ne s'arrêtent pas de gagner pour autant. Ce fut le cas dimanche dernier puisque les hommes d'Eric Roy ont dominé Metz 4-3. Grâce aux faux pas de Lens, Nice et l'OM, Brest a désormais 9 points d'avance dans la course au top 4. Brest a quasiment assuré au minimum une place en barrages de C1. Le SB29 n'a plus la pression avant ses 6 derniers matchs, ce qui pourrait bénéficier à l'OL. Engagés dans une course poursuite pour la 7e place, les Lyonnais espèrent un petit relâchement des Brestois pour empocher 3 points alors que le PSG, Monaco et Lille les attendent ensuite au calendrier.

Brest à la chasse aux records

Une théorie validée par le fait que Brest commence à piocher physiquement, en témoignent ses derniers matchs avec notamment une remontée messine de 4-1 à 4-3 dimanche après-midi. Toutefois, Ouest-France balaie l'idée de voir une équipe brestoise moins concernée dimanche soir au Groupama Stadium. Au-delà de ses objectifs européens, les hommes d'Eric Roy chassent les records historiques du Stade Brestois en cette fin de saison. Après la meilleure série d'invincibilité du club, les joueurs bretons peuvent établir dès dimanche les nouveaux records de points et de succès du club sur une saison. Eric Roy ne cache pas son ambition et vise ces paliers symboliques.

« Les joueurs se disent que c’est un petit peu des challenges. On a un service com très performant qui nous envoie souvent des revues de presse avec des statistiques à la fin. Parfois, j’apprends des choses, je ne connais pas toute l’histoire du Stade Brestois. Quelque part, les joueurs aiment bien se dire semaine après semaine d’essayer de battre des records », avait-il confié il y a quelques semaines. L'OL et Pierre Sage sont donc prévenus. Il faudra sortir le grand jeu dimanche pour continuer à rêver d'Europe via le championnat car c'est bel et bien le solide deuxième de Ligue 1 qui sera en face.