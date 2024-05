Benzema supplie l'OL de détruire le PSG

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir à Lille, l'OL et le PSG s'affrontent en finale de la Coupe de France. Les espoirs sont grands du côté des Gones et de ses supporters, dont l'un des plus célèbres, Karim Benzema.

L'OL a très bien terminé sa saison en Ligue 1 et rêve de rafler un titre. Pour cela, il faudra faire tomber le PSG ce samedi soir à Lille en Coupe de France. Un défi de taille pour les hommes de Pierre Sage, déjà laminés à deux reprises cette saison par les champions de France en Ligue 1. Cependant, la dynamique actuelle pourrait jouer en faveur de l'OL, surtout au vu des polémiques qui gravitent autour de Kylian Mbappé et du club de la capitale. En tout cas, chez les fans et observateurs lyonnais, on y croit plus que jamais. Et ce n'est pas Karim Benzema qui dira le contraire, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais s'invitant soudainement dans cette finale tant attendue du côté de la capitale des Gaules.

Karim Benzema s'y met, le PSG mis sous pression

On vous avait bien dit de rester connectés toute la journée 👀



Merci @Benzema 🙏🏼❤️💙#OLPSG pic.twitter.com/UAhwTHnl48 — Olympique Lyonnais (@OL) May 25, 2024

Dans une vidéo publiée ces dernières heures sur les réseaux sociaux de l'OL, Benzema a d'ailleurs envoyé un message de soutien XXL aux joueurs rhodaniens, quitte à ouvertement provoquer le PSG : « C'est le jour J. On y est. C'est pas demain. Beaucoup de force. De l'ambition et du courage. Et s'il vous plait, éteignez-les. Eteignez-les. 69 dans la maison, on est ensemble la famille, faut y aller. Nueve... ». Des paroles fortes qui font bien évidemment plaisir aux fans lyonnais, qui rêvent d'ailleurs toujours de voir le Ballon d'Or 2022 revenir au club dans les prochains mois. Attention néanmoins à ne pas toucher l'ego des joueurs du PSG, jamais aussi forts lorsqu'ils se sentent provoqués.

Pour sa grande dernière dans la capitale, Kylian Mbappé pourrait également sortir de son chapeau et remettre les pendules à l'heure. En tout cas, ce choc est définitivement lancé et malheur au vaincu, qui aura un goût très amer dans la bouche après une saison riche en émotions et rebondissements. Karim Benzema a, lui, choisi son camp et c'est bien sûr l'Olympique Lyonnais. Cela ne surprendra personne, KB9 ayant notamment fait pleurer les supporters du PSG il y a deux ans en Ligue des champions.