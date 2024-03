Baldé buteur, le modèle à suivre à l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Pierre Sage a surpris ce samedi en titularisant Mama Baldé à la place de Gift Orban. Un choix payant puisqu'il a marqué le second but lyonnais à Lorient. De quoi en faire un exemple pour tout le groupe lyonnais.

Les supporters lyonnais sont passés du stress en avant-match au soulagement concernant Mama Baldé. Jamais buteur à l'OL, le Bissau-guinéen était le titulaire surprise de l'après-midi à Lorient. Si son début de match ne fut pas évident sur le plan technique, il a su augmenter son niveau au fil du match et enfin débloquer son compteur but. Sur un contre, il a réalisé une belle action individuelle pour sceller le succès de l'OL en Bretagne. Un but important pour le joueur mais aussi pour Pierre Sage, lequel a écarté le joueur dès sa nomination.

🗣️ Pierre Sage : "Ça me semblait important de donner sa chance à Mama Baldé (...) C'est un message d'espoir pour ceux qui jouent moins."



L'entraîneur de l'@OL explique la gestion de son attaquant et passe un message à son effectif.#FCLOL pic.twitter.com/rzMN2Opyy4 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 9, 2024

Au micro de Prime Vidéo, l'entraîneur lyonnais s'est réjoui du fait que Baldé ait su saisir sa chance samedi. C'est un bon message envoyé aux remplaçants du groupe lyonnais. « Ca me semblait important d'aligner Mama, de lui donner enfin sa chance parce qu'il n'avait jamais été titularisé depuis que j'ai repris l'équipe. En plus, c'est un joueur que j'avais mis de temps en temps hors-groupe et ça veut tout dire de ce que doit être la saison d'un joueur. Il y a des moments difficiles, il a su s'accrocher. Ces dernières semaines, il m'a montré qu'il avait la possibilité de jouer et d'aider l'équipe. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Je suis très content pour lui, pour les autres car c'est un message d'espoir pour ceux qui jouent moins », a indiqué Pierre Sage. Il est vrai qu'avec un groupe fort quantitativement et qualitativement, l'OL aura plus de chances de réussir sa double mission : assurer le maintien et gagner la coupe de France.