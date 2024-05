Avec 11 Lucas Perri, l'OL aurait pu battre le PSG

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL a logiquement perdu la finale de la coupe de France samedi. Face au PSG, un joueur lyonnais est quand même sorti du lot : Lucas Perri. Le gardien brésilien a notamment impressionné Sidney Govou.

L'OL n'a fait illusion que 30 minutes face au PSG samedi soir. Capables de renverser les situations les plus compromises depuis janvier, les Lyonnais n'ont pas eu cette magie dans les pieds en finale de la coupe de France. Ils se sont créés trop peu d'occasions franches, subissant énormément en défense par contre. Titularisé à la place d'Anthony Lopes, Lucas Perri a eu beaucoup de travail face aux attaquants parisiens. Le Brésilien n'a pas flanché, enchaînant les arrêts et les réflexes de grande classe. De quoi faire presque oublier sa mauvaise lecture sur le centre amenant le premier but du PSG.

Perri a surnagé à l'OL samedi

Beaucoup d'observateurs soulignent la bonne prestation de Lucas Perri, souvent considéré comme le meilleur joueur de l'OL au stade Pierre-Mauroy. Dans le quotidien régional Le Progrès, Sidney Govou va même plus loin. Dans une formation lyonnaise décevante, Lucas Perri était le seul joueur à la hauteur de l'évènement selon lui.

Le début de match de Lucas Perri : pic.twitter.com/tRjXH9AStE — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) May 25, 2024

« Cette fois, la marche était trop haute. Il y avait pas mal d’espoirs sur ce match, car il n’y a pas forcément de réel favori dans une finale. Mais là, Paris était largement au-dessus. Et ça s’est vu très rapidement. Sans un bon Perri en première période, le score aurait pu être bien plus sévère que 2-0. J’ai d’ailleurs trouvé que le gardien a été bon. Il a finalement été le seul vraiment au niveau nécessaire ce samedi », a analysé l'emblématique joueur des années 2000 à l'OL. Il est vrai que l'OL est passé de deux défaites 4-1 en Ligue 1 à une courte défaite 2-1 en finale sans avoir été forcément meilleur. De bonne augure alors que Lucas Perri doit s'installer définitivement dans les cages lyonnaises la saison prochaine.