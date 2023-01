Après Lovren, l'OL enchaine déjà au mercato

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Dejan Lovren arrive, et cela met en appétit Laurent Blanc et l'Olympique Lyonnais, qui ont déjà ciblé deux postes à renforcer dans la foulée de la signature prochaine du défenseur central croate.

L’Olympique Lyonnais a décidé de reprendre certaines bonnes habitudes du passé et de ne pas attendre la fin du marché des transferts pour se renforcer. Dejan Lovren va renforcer l’effectif de Laurent Blanc dans les prochains jours afin de compléter une défense qui manque d’expérience, chose que Jérome Boateng, trop juste physiquement, n’a pas pu apporter. L’international croate faisait partie des priorités qui faisaient l’unanimité au sein du staff et de la direction, rendant ce retour plus facile à entreprendre. Une recrue de poids avec une petite indemnité de transfert, voire pas du tout si le Croate parvient à se libérer de son contrat, c’est le deal avantageux trouvé par Bruno Cheyrou qui ne devrait pas s’ennuyer dès les premiers jours de 2023.

Blanc veut muscler le milieu de l'OL

En effet, Dejan Lovren va s’engager dans les prochaines heures, mais le responsable du recrutement se concentre déjà sur la prochaine cible. Il s’agit selon L’Equipe d’une sentinelle au profil physique, poste que Laurent Blanc estime nécessaire de renforcer. Cela s’est vu dès son arrivée, le nouvel entraineur de l’OL n’accorde pas une énorme confiance à la révélation Johann Lepenant, qu’il avait mis sur le banc de touche d’entrée de jeu. Thiago Mendes étant aussi jugé un peu juste, le champion du monde 1998 a besoin d’un joueur qui apporte des garanties à ce poste. La recherche a déjà débuté à l’heure où Lyon espère trouver rapidement son bonheur. C’est aussi le cas au poste d’arrière droit, où l’OL manque d’expérience derrière le seul Malo Gusto, actuellement blessé. Autant dire que le mercato lyonnais pourrait rapidement s’animer, pour permettre de continuer sur la belle lancée de la victoire à Brest. Dejan Lovren fait déjà partie de ce projet, lui qui est considéré comme rapidement opérationnel pour faire souffler un Sinaly Diomandé en qui Laurent Blanc ne croit pas totalement.