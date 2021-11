André Onana fait un clin d'oeil à l'OL au mercato

Dans : OL.

Par Baptiste Mulatier

Après la victoire de l’Ajax contre Besiktas (2-1), André Onana a clairement ouvert la porte à un départ en fin de saison. Une bonne nouvelle pour l’OL, pas loin de le faire signer l’été dernier.

L’une des priorités de Peter Bosz à son arrivée sur le banc de l’OL était de recruter un gardien avec des qualités correspondant à sa philosophie de jeu. En somme, l’entraîneur néerlandais voulait un premier relanceur avec un excellent jeu au pied. André Onana a été dans le viseur de Juninho. L’international camerounais a même été tout proche de signer avant un retournement de situation, notamment à cause des exigences de l’Ajax. L’OL pourrait avoir une autre opportunité de se l’offrir en juin 2022, alors qu’il sera sans doute libre. De retour d’une suspension d’un an pour dopage contre Besiktas mercredi, André Onana a fait une déclaration forte sur son avenir à la fin de la rencontre.

« Peut-être que pour moi le moment est venu de partir »

« Quand tu ouvres une porte, tu dois la fermer un jour. Peut-être que pour moi le moment est venu de partir. J'ai fait de mon mieux pour ce club, j'ai tout fait. Parfois, je repense à la saison d'Europa League (2016/17), et je me dis...wow je suis le seul à être encore là ! », a confié honnêtement André Onana. L’OL part quand même avec une grosse longueur de retard dans le dossier. Le gardien formé au FC Barcelone a choisi de rejoindre l’Inter l’été prochain, révélait récemment Fabrizio Romano. Un vrai coup dur ? A confirmer en tout cas dans les semaines à venir. L’OL peut toujours se consoler avec le très bon début de saison d’Anthony Lopes, malgré les 21 buts encaissés en 13 matchs de Ligue 1. Le Portugais est le gardien ayant réalisé le plus d’arrêts (52) dans le championnat de France sur l’exercice en cours. Même si cela n'empêche pas Peter Bosz d'avoir toujours un faible pour son ancien gardien à l'Ajax.