Amin Sarr va faire oublier Lacazette, l’OL l'annonce

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Blessé à la cuisse, Alexandre Lacazette manquera le déplacement de l’OL sur la pelouse d’Auxerre vendredi soir. Laurent Blanc a une idée pour que son équipe digère cette mauvaise nouvelle.

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a vécu une belle soirée avec la victoire face à Lens au Groupama Stadium (2-1). Laurent Blanc se serait bien passé en revanche de la blessure d’Alexandre Lacazette, touché à la cuisse peu avant la mi-temps et qui sera éloigné des terrains une quinzaine de jours. Le capitaine de l’OL est d’ores et déjà forfait pour le déplacement de son équipe à Auxerre, vendredi lors de la 24e journée de Ligue 1. Un coup dur pour le club rhodanien, qui doit maintenant trouver les solutions pour pallier l’absence de son meilleur buteur, auteur de 14 buts depuis le début de la saison en championnat. Moussa Dembélé est une solution mais à priori, c’est la recrue Amin Sarr qui débutera aux côtés de Rayan Cherki et de Bradley Barcola face à l’AJA vendredi soir.

Laurent Blanc mise gros sur Amin Sarr

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amin Sarr (@amiin.sarr)

Recruté à la fin du mercato hivernal à Heerenveen aux Pays-Bas pour 12 millions d’euros, le jeune attaquant suédois de 21 ans a été choisi au profit de Moussa Dembélé pour remplacer Alexandre Lacazette à la mi-temps du match entre l’OL et Lens. Il devrait logiquement fêter sa première titularisation avec les Gones contre l’AJA vendredi, l’occasion pour lui de montrer ses qualités. Car même s’il n’est pas aussi habile que Lacazette dans le jeu combiné et les petits espaces, Amin Sarr sait apporter le danger autrement, notamment grâce à ses appels en profondeur. « Vous verrez, il sait marquer des buts » a par ailleurs lancé l’entraîneur lyonnais Laurent Blanc dans des propos relayés par L’Equipe. Autant dire que le buteur suédois sera observé de près vendredi soir. Sa mission ne sera pas simple : compenser l’absence du meilleur joueur lyonnais de la saison, Alexandre Lacazette. Mais l’OL a misé 12 millions d’euros sur lui cet hiver et il est temps pour Amin Sarr de démontrer ses qualités.