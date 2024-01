Adryelson, gros coup de froid sur l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Titulaire pour la première fois avec l'OL, Adryelson n'aura tenu qu'une période contre Bergerac, avant de se faire sortir. Sa prestation décevante ne le condamne pas, mais la suite de la saison s'annonce quand même compliquée pour le Brésilien recruté par John Textor.

L’Olympique Lyonnais ne manque clairement pas de défenseurs centraux. Ils sont 5 à postuler à une place dans le 11 de départ, et Pierre Sage ne pourra pas donner du temps de jeu à tout le monde. En ce début d’année 2024, les places sont donc à prendre et certains ont clairement perdu des points. Jake O’Brien et Duje Caleta-Car, exclus au Havre, ont forcément réduit les choix de l’entraineur lyonnais pour le match de Coupe de France à Bergerac ce vendredi soir. Adryelson et Lovren étaient donc en place, mais cela n’a pas spécialement rassuré les suiveurs de l’Olympique Lyonnais.

Adryelson perdu sur le terrain

Notamment la performance du défenseur brésilien, qui a été dans tous les mauvais coups. Le Progrès lui donne la pire note de l’équipe avec un 3/10 et ce commentaire lapidaire. « Une faute énorme d’entrée (4e) sur Mlaab lui a valu un avertissement. Assez tonique, du jeu de tête. Mais trop en manque de repères. Un oubli sur l’égalisation. Remplacé à la pause », a souligné le quotidien régional, pour qui ces 45 minutes contre une équipe de National 2 sont largement assez pour se montrer inquiet.

Certes, le Brésilien découvre la France, le dépaysement, la barrière de la langue, le froid et le terrain compliqué de Limoges, mais le défenseur central arrivé de Botafogo va vite devoir se mettre au pli sans quoi ce recrutement « made in Textor » risque de faire encore une fois grincer des dents. L’inquiétude était en tout cas palpable, même si la nouvelle recrue va pouvoir bénéficier d’un peu de mansuétude, surtout qu’il n’a pas joué et n’a pas connu de préparation depuis la fin du championnat brésilien en décembre. Vue sa situation actuelle au classement, l’OL n’aura en tout cas pas trop de temps pour permettre à Adryelson de se mettre au niveau, surtout que la concurrence est là à ce poste à Lyon.