2023 sera l'année de l'OL, Aulas le sent

Par Mehdi Lunay

Après une difficile année 2022 sans la moindre qualification européenne, qu'en sera t-il de 2023 pour l'OL avec John Textor et Laurent Blanc ? Jean-Michel Aulas s'est laissé aller à un peu d'optimisme dans des vœux publiés sur Twitter.

Aussitôt l'année 2022 terminée que les choses sérieuses reviennent vite pour l'OL. Les Gones débutent la nouvelle année par la réception de Clermont en plein jour de l'An. De quoi plomber leurs bonnes résolutions de la veille ou lancer avec enthousiasme l'opération remontée en Ligue 1. Huitième du championnat, Lyon n'a pas vécu le début de saison idéal pour venir jouer un rôle dans la course au podium. Toutefois, les changements notables se sont succédés depuis quelques semaines : Laurent Blanc est venu remplacer Peter Bosz sur le banc, la trêve du Mondial a remis les organismes sur les bons rails et surtout John Textor a enfin pris le contrôle du club.

Aulas a un bon pressentiment, les succès arriveront en 2023 !

Un bon cocktail pour redonner espoir à tous les supporters lyonnais de France et de Navarre. Le premier d'entre eux, le président Jean-Michel Aulas, y croît plus que jamais. Sur son canal de communication préféré, à savoir Twitter, il a souhaité ses meilleurs vœux aux supporters et suiveurs de son compte. Il en a profité pour se laisser aller à quelques prédictions pour la future année, annonçant déjà un meilleur cru pour l'OL qu'en 2022.

Aux côtés de John Textor, autour de Sonia et Laurent, l’OL se sent prêt à affronter l’avenir avec de réelles chances de succès ! Ensemble, avec vous, je suis convaincu que nous serons plus forts.



« Je vous souhaite à vous et vos familles une très belle année 2023. Qu’elle puisse vous apporter joie, bonheur et réussite. Un nouveau cycle commence pour rendre l’OL plus fort et relever les challenges majeurs de ces prochaines années. Aux côtés de John Textor, autour de Sonia et Laurent, l’OL se sent prêt à affronter l’avenir avec de réelles chances de succès ! Ensemble, avec vous, je suis convaincu que nous serons plus forts. Très belle année 2023 à vous toutes et tous. Nous sommes l’Olympique Lyonnais ! », a t-il écrit et publié. Des promesses qui devront être suivies d'actes forts. Pourquoi pas dès janvier avec un mercato solide pour combler les manques de l'effectif lyonnais.