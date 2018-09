OL : Lyon est flippant, mais Fekir ne panique pas avant City-OL

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Samedi après-midi sur la pelouse de Caen, l’Olympique Lyonnais n’a pas montré un beau visage, accrochant simplement un match nul laborieux dans les derniers instants de la partie. Malgré la pâle prestation de son équipe, le capitaine Nabil Fekir refusait de céder à la panique. Surtout, il reste confiant avant le choc contre Manchester City en Ligue des Champions. Une rencontre que beaucoup redoutent dans la capitale des Gaules, au vu de la forme actuelle de l’équipe de Bruno Genesio…

« On est déçus mais le résultat est justifié. Il faudra corriger notre manque d’agressivité lors des matchs à venir. Les joueurs de Caen avaient plus faim que nous. Sur le but, j’ai vu que le gardien avait anticipé et j’ai choisi du coup ce côté. C’était un bon début mais malheureusement, on n’a pas gagné. Ce n’est pas inquiétant mais il ne faudra pas reproduire les mêmes erreurs mercredi prochain pour faire un résultat face à Manchester City » a confié un Nabil Fekir qui aura été généreux dans l’effort contre Caen, et récompensé par un but. Mais comme ses partenaires, il devra élever son niveau pour ramener un bon résultat de Manchester, la semaine prochaine.