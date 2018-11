OGCN : Viera le clame haut et fort, il adore la mentalité de Balotelli

Dans : OGCN, Ligue 1.

Régulièrement critiqué par certains consultants dont Daniel Riolo, Mario Balotelli a reçu un soutien de poids après la victoire de Nice contre Lille, dimanche. En effet, l’entraîneur azuréen Patrick Viera a tenu à souligner l’état d’esprit de l’Italien, qu’il juge impeccable. Et cela malgré la frustration de ne toujours pas avoir marqué pour l’ancien buteur du Milan AC…

« Il est frustré, c’est normal, car c’est un attaquant, il vit pour le but. Mais contre Lille, il fait un très bon match, il a travaillé avec le reste de l’équipe. Malheureusement il n’a pas encore marqué de but mais dans l’état d’esprit, c’est ce que je veux de lui » a confié un Patrick Vieira très patient, et qui encourage Mario Balotelli. Un but pour lancer la saison de Super Mario, cela va tout de même devenir urgent au vu des efforts consentis par Nice pour le garder. La semaine prochaine, Nice se déplacera à Guingamp, lanterne rouge. Le match idéal pour enfin faire trembler les filets adverses ?