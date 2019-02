OGCN : Vieira ne rigole pas, le malade imaginaire va prendre cher

Dans : OGCN, Ligue 1.

« Allan a décidé qu’il était malade, mais pour le docteur il n’y avait rien, pas de fièvre. C’est sa décision à lui, pas celle du coach ni du docteur. C’est une déception par rapport au fait que c’est une décision prise par lui ». Après la lourde défaite de Nice à Angers samedi soir (3-0), Patrick Vieira critiquait publiquement Allan Saint-Maximin, absent du déplacement pour une raison mystère. Selon RMC Sport, l’attaquant français souffrait bien d’une gastro et de douleurs à la cheville. Mais il n’échappera pas à une sanction de la part de l’OGC Nice…

« L’affaire devrait connaître son dénouement dans les prochaines heures. Et Allan Saint-Maximin va écoper d’une sanction. L’attaquant de l’OGC Nice a rendez-vous ce mardi avec son entraîneur Patrick Vieira et son président Gauthier Ganaye. Les trois hommes vont s’expliquer sur l’affaire qui empoisonne la vie du Gym depuis le week-end dernier et le forfait de Saint-Maximin à Angers » a expliqué la radio, pour qui une sanction financière sera prise à l’encontre du joueur, lequel pourrait également être écarté du groupe par Patrick Vieira pour les prochains matchs. Un luxe que l’entraîneur de 42 ans peut néanmoins difficilement se permettre.