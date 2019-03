OGCN : Vieira est aux anges, ce joueur lui fait oublier Balotelli

Dans : OGCN, Ligue 1.

Patrick Vieira, l’entraîneur de Nice, après la victoire 1-0 contre Strasbourg : « Jean-Victor Makengo (milieu défensif de formation aligné en pointe contre Strasbourg) a été extraordinaire. On a pris la décision avec le staff de l'aligner en pointe car il est capable de garder le ballon dos au but. C'est sûrement son meilleur match. On aurait pu marquer plus. Mais Strasbourg était bien organisé. Et ça a été difficile de se créer plus d'occasions. Ensuite, on a bien défendu. C'était notre objectif. Tactiquement, on a été solide. On a une bonne petite maîtrise, tactique et technique. Maintenant, ma responsabilité est de faire en sorte que les joueurs soient plus performants dans les trente derniers mètres. Plus que de rester dans le wagon (pour l'Europe), il était important pour nous de renouer avec la victoire ».