OGCN : Après Seri, un autre Niçois excite la Liga au mercato

Dans : OGCN, Ligue 1, Mercato.

De retour de blessure au cœur de l’été, Alassane Pléa réalise un excellent début de saison pour sa quatrième année à l’OGC Nice.

Associé à Mario Balotelli dans un 4-4-2 offensif et ambitieux depuis plusieurs rencontres, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais brille sur la Côte d’Azur. Et pour cause : il a déjà inscrit 3 buts en championnat en 2 en Europa League depuis le début de la saison. De quoi forcément attirer l’œil de certains cadors en quête de renforts offensifs…

Selon les informations du quotidien espagnol AS, le FC Séville serait très intéressé par les services d'Alassane Pléa. Le média ibérique précise néanmoins qu’une clause de départ sous seing privé (qui n’a donc aucune valeur auprès de la LFP) a été fixée aux alentours de 50ME pour le natif de Lille. De quoi refroidir le club andalou ? Réponse dès cet hiver, ou plus probablement l’été prochain…