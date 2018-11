OGCN : Trop c'est trop, Vieira ne ménage plus Balotelli

Dans : OGCN, Ligue 1.

Suite à un nouveau match insipide de Mario Balotelli sous le maillot de l'OGC Nice, Patrick Vieira n'a pas hésité à sortir la machine à piques.

Sept matchs et 543 minutes de temps de jeu pour zéro but... Depuis le début de la saison, les statistiques de Mario Balotelli sont tout simplement affligeantes du côté de Nice. Incapable de mettre fin à son mutisme offensif depuis qu'il a failli signer à l'Olympique de Marseille l'été dernier, l'attaquant italien continue de traîner sa peine sur les pelouses de Ligue 1, où ses efforts pour le collectif des Aiglons ne sont toujours pas flagrants. Autant dire que Patrick Vieira commence à en avoir assez, surtout que son buteur de 28 ans, remplacé dans le dernier quart d'heure de jeu lors de la victoire de l'OGCN à Nîmes samedi (1-0), est sorti en bougonnant...

« On n'a pas mis suffisamment notre adversaire sous pression. À l'image de Mario Balotelli, on a été plus que moyens. C'est bien que le joueur soit en colère parce qu'il ne veut pas sortir. Son but, ce sera peut-être au prochain match... Mais ce qui est important, c'est de savoir comment il a travaillé pour l'équipe. Le but, je ne suis pas inquiet de ce côté. Ce qui m'inquiète, c'est l'équipe et comment lui continue à travailler pour l'équipe », a balancé, en conférence de presse, l'entraîneur du Gym, qui tance donc violemment Super Mario afin de le faire réagir pour la suite de la saison. Car sans un grand Balotelli, Nice aura du mal à retrouver la Coupe d'Europe.