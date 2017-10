OGCN : Pierre Ménès n’en peut plus de Yoan Cardinale

Dans : OGCN, Ligue 1.

Toujours bien placé dans sa phase de poules d’Europa League, l’OGC Nice a néanmoins subi un sérieux coup d’arrêt avec sa défaite à domicile 1-3 face à la Lazio Rome.

Et encore une fois, Yoan Cardinale est au centre des débats avec un premier but largement évitable. Comme souvent dans les matchs ouverts, le portier des Aiglons n’est pas irréprochable, lui qui avait déjà été peu inspiré lors de la défaite face à Marseille avant la trêve. Néanmoins, Lucien Favre lui maintient totalement sa confiance, notamment car le technicien suisse apprécie ses relances et son jeu au pied. Mais pour Pierre Ménès, cela commence quand même à faire beaucoup de buts pour lui.

« A Nice, les Aiglons ont une nouvelle fois déçu face à une équipe de la Lazio très « italienne ». Une nouvelle fois, la prestation des Aiglons a été plombée par Cardinale, qui est clairement responsable sur le premier but et par un Dante loin d’être inoubliable », a livré le consultant de Canal+, pour qui Yoan Cardinale n’est pas le seul responsable de cette déconvenue. Néanmoins, si le portier azuréen ne redresse pas la barre rapidement, sa place pourrait bien finir par être contestée par Simon Pouplin ou Walter Benitez.