OGCN : Non, Balotelli n'est pas devenu un tocard

Dans : OGCN, Ligue 1.

Une nouvelle fois questionné sur le cas de Mario Balotelli à l'OGC Nice, Dante n'a pas hésité à confirmer ses propos... dans l'objectif de relancer l'attaquant italien.

« Balotelli, c'est à lui de prendre ses responsabilités devant. Il est moins bien physiquement, on le sait tous. Mais c’est à lui de travailler pour s’améliorer. Il ne faut pas dire que l’équipe était moins bien et que c’est pour ça qu’il ne dégage pas ses vraies qualités ». Le 22 septembre dernier, après la défaite des Aiglons à Montpellier (0-1), Dante rentrait clairement dans le vif du sujet à propos du mauvais début de saison de Mario Balotelli. Une critique remarquée qui avait fait grand bruit, mais qui n'a pas déçu l'avant-centre de 28 ans, vu que son coéquipier lui veut surtout du bien pour la suite de son aventure dans le Sud de la France.

« Oui, j'ai parlé de ma sortie médiatique avec Mario. On est des hommes. Je suis clair avec lui. Je le protège. C'est un très très grand ami, donc et il faut être juste et dire la vérité. J'essaye de l'aider car il s'investit quand même, mais il ne voit pas trop de résultats pour l'instant. Donc il est triste par rapport à ce qui se passe en ce moment, et ça fait qu'il a cette attitude-là parfois... Il y a aussi eu le mercato, durant lequel il ne savait pas quoi faire. Un souci Balotelli ? Non, il travaille, il a même progressé par rapport aux deux dernières années. Par contre, on sait qu'il est revenu de vacances avec plus de poids. Mais il a envie de revenir, de marquer des buts et de nous aider. Il a besoin de temps. Il faut être patient avec lui et aussi l'aider. C'est lui qui va encore nous marquer plein de buts cette saison », a lancé, sur Canal+, le défenseur de l'OGCN, qui estime donc que Super Mario va bientôt retrouver la forme physique afin d'avoir ce déblocage mental qui lui permettra ensuite de redevenir le meilleur buteur de Nice.