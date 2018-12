OGCN : Nice fait une grande annonce sur l'avenir de Balotelli

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1, OM.

Questionné sur l'avenir de Mario Balotelli du côté de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère a fait une grande révélation avant le mercato estival.

Dans la logique des choses, Mario Balotelli et les Aiglons auraient dû se quitter bons amis lors de l'été dernier, après deux saisons côte à côte plutôt réussies. L'international italien avait acté son départ, une sorte d'adieux ayant même eu lieu à l'Allianz Riviera en fin de saison dernière. Mais au final, et malgré un véritable intérêt de l'Olympique de Marseille, le joueur de 28 ans est resté à Nice. Mal lui en a pris puisque Super Mario n'est que l'ombre de lui-même ces derniers mois, sachant qu'il n'a pas encore marqué le moindre but en dix matchs de Ligue 1. Ce qui ne signifie pas que Balotelli a perdu tout son talent. Mais du côté de Nice et du bureau de Jean-Pierre Rivère, l'avenir de l'attaquant semble déjà tout tracé...

« Je ne regrette pas du tout d'avoir conservé Mario cet été. Pour nous, Mario était partant, donc il a loupé sa préparation. Je crois que tous les joueurs qui ne font pas une bonne préparation sont en souffrance la première partie de championnat. En plus en ce moment il a retrouvé toute sa qualité physique, mais il n’est pas en réussite. Ça le met dans un état de crispation le pauvre. Après, Mario n’a pas perdu son talent. Le jour où il y en a un qui va rentrer, ça va s’empiler derrière. Il ne faut pas avoir de regret. Une prolongation ? Non, je pense que ce sera fini... », a avoué, sur RMC, le président niçois, qui explique donc que Balotelli partira libre en juin prochain... sauf si un club venait à faire une offre de transfert à Nice au cours du prochain marché d'hiver. Toujours en quête d'un grand attaquant, et alors que Mitroglou est annoncé sur le départ, l'OM va-t-il retenter sa chance ? Réponse dans les semaines à venir...