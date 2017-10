OGCN : Lucien Favre commence à en avoir marre

Dans : OGCN, Europa League, Coupe d'Europe.

Lucien Favre, entraîneur de Nice, après la défaite contre la Lazio Rome (1-3) : « On a fait une très bonne première mi-temps. Avec de la tranquillité, de la possession... C’est un peu dur de mener au score et que cela se termine 1-3 en notre défaveur. On paye tout cash, le moindre petit détail. Il faut travailler, corriger. Le 2e but aussi est évitable. C’était trop facile pour la Lazio. Ce soir, on pouvait au moins faire un point. Le nul dans l’autre match n’est pas anodin, mais il ne faut compter que sur nous. Le match de Sneijder ? C’était satisfaisant pour un retour. Seri et Saint-Maximin ? Ils n’étaient pas dans le groupe ce soir pour cause de blessure. Seri (cuisse) devrait être forfait dimanche, Saint-Maximin (adducteurs) est incertain ».