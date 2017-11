OGCN : Le retour de Ben Arfa validé par Rivère à une condition

Dans : OGCN, Mercato, PSG.

Encore et toujours écarté au Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa reste dans le viseur de l'OGC Nice en vue du prochain mercato hivernal. Ce que confirme Jean-Pierre Rivère.

Si une réconciliation est en vue entre Ben Arfa et le club de la capitale, depuis que les deux parties ont été entendues par la commission juridique de la LFP à la mi-novembre, l'avenir de l'attaquant de 30 ans reste bouché à Paris. Par conséquent, et même s'il refuse de lâcher ses derniers mois de salaire au PSG, HBA pourra négocier avec n'importe quel club à partir de janvier 2018, sachant qu'il arrive en fin de contrat en juin. Une aubaine sur laquelle Nice pourrait sauter dès que possible, et pourquoi pas dès le mercato d'hiver. Jean-Pierre Rivère ne serait pas contre, bien au contraire, même s'il laisse la décision finale sur les épaules de Lucien Favre.

« Je l’ai de temps en temps au téléphone car, comme vous le savez, on a gardé contact. On a essayé de le faire venir cet été, mais ça ne s’est pas fait. Après, c’est suivant le coach Lucien Favre. Pour avoir Hatem, il faut avoir un système de jeu. Est-ce que le coach décidera de ce système de jeu, je ne sais pas pour l’instant. Il faut que lui souhaite venir, que nous ayons ce souhait et que le coach le veuille. Le coach apprécie beaucoup Hatem. On est tous fans d’Hatem. Le mercato d'hiver ? Il n’y aura pas beaucoup de mouvements. Au niveau des arrivées et des départs », a avoué, sur beIN Sports, le président des Aiglons, qui rêve donc de rapatrier Ben Arfa à Nice, malgré le fait que le Parisien n'ait pas encore joué le moindre match sous le maillot du PSG cette saison.