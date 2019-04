OGCN : Nice créé la surprise et se place pour Giroud

Dans : OGCN, Ligue 1, Mercato.

Inefficace durant la première partie de saison puis transféré à l’OM en janvier, Mario Balotelli n’a toujours pas été remplacé à Nice. Et l’équipe de Patrick Vieira en fait les frais puisque le club azuréen souffre de problèmes récurrents en attaque, lesquels ont de nouveau été visibles samedi à l’occasion de la réception de Caen. Ainsi cet été, l’une des grandes priorités du nouveau président Gauthier Ganaye sera de trouver un très bon attaquant à prix raisonnable. Sur le plateau de Téléfoot, le plus jeune président de Ligue 1 n’a pas caché son intérêt pour Olivier Giroud.

« Mercato après mercato, saison après saison, le club a dépensé chaque fois plus. On va continuer dans cette voie-là. On va réinvestir le produit de la vente de joueurs qu'on va réaliser cet été. On va recruter un bon attaquant. Avec Gilles Grimandi et Patrick Vieira, on a défini le profil technique pour les différents postes qu'on recherche. Aujourd'hui, on sait les quatre-cinq joueurs qui nous intéressent pour le poste d'attaquant. Mais je ne vais pas vous donner de noms. Giroud ? On va dire que c'est possible... C'est un joueur en fin de contrat, qui performe encore à son âge » a expliqué le président de Nice. Reste que du côté de Chelsea, on envisage de prolonger l’attaquant français. Le dossier s’annonce donc compliqué pour Nice.