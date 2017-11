OGCN : Pléa tire le signal d'alarme en parlant de l'OL

Dans : OGCN, Ligue 1, OL.

Joueur issu de l’Olympique Lyonnais, Alassane Pléa n’a quasiment pas pu exister dans son club formateur en raison d’une concurrence accrue, et des besoins lyonnais de vendre à l’été 2014.

Depuis, l’attaquant français démontre, en dehors de quelques coups d’arrêt sur des blessures, qu’il est un élément majeur des Aiglons avec sa puissance physique et une complicité qui se confirme avec Mario Balotelli. Si cela fonctionne en Coupe d’Europe cette saison, c’est moins visible en Ligue 1, où Nice traine toujours dans les bas-fonds, et ne parvient pas à décoller. Le réveil pourrait bien sonner contre Lyon, une équipe de premier plan selon Pléa.

« En ce moment, on est bien dans le jeu, on est mieux. On a plus faim et cela se ressent sur le terrain, on marche en équipe avec solidarité. Les résultats sont corrects malgré l'égalisation de Caen en fin de match. Mais on est bien. Cela fait plaisir de jouer contre Lyon, car ils sont super bien en ce moment. C'est une grosse affiche. Il va falloir sortir un très gros match devant notre public. C'est un adversaire coriace, c'est parfait pour bien repartir. On les connait, mais ils ne font pas peur. Ils ont des individualités exceptionnelles mais aussi un collectif bien huilé. C'est une très grosse équipe. Quand on joue le PSG ou Lyon, on s'attend toujours à un gros match. Si on se donne à fond, on sait qu'on peut gagner. 17e, ce n'est pas une place pour nous, mais on est là et maintenant il faut gagner les matchs », a prévenu le natif de Lille, qui sait bien qu’un revers à l’Allianz Riviera pourrait provoquer de sérieux remous.