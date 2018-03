OGCN : L’homme au quadruplé rêve d’un « super club » au mercato

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’un quadruplé face à Guingamp ce week-end, Alassane Pléa sera forcément très courtisé lors du prochain mercato.

Mais il sera difficile pour l’OGC Nice de se séparer de l’ancien Lyonnais, puisque Mario Balotelli devrait avoir du mal à rester sur la Côte d’Azur... S’il n’est pas pressé de quitter l’équipe de Lucien Favre, Alassane Pléa a tout de même concédé dans Team Duga, sur RMC, qu’il s’imaginait évoluer rapidement à l’étranger. « J’ai des étapes à franchir, mais ça me plairait énormément » a avoué l’homme aux 4 buts face à l’EAG dimanche après-midi au Stade de Roudourou.

« J'avais à cœur de faire un gros match. Je me suis bien senti, les coéquipiers m'ont mis dans de bonnes dispositions et mes frappes rentraient. Ce 4e but, je voulais aller le chercher. J'ai eu cette dernière occasion et j'ai réussi à la mettre au fond. Je l'ai toujours dit, l'étranger, c'est quelque chose qui me plaît. Un jour, j'espère y aller, voir un autre pays, voir une autre culture de football, apprendre une autre langue et d'autres choses.... Ça me plaît énormément. Maintenant, j'ai des étapes à franchir. C'est ma 4e saison à Nice. J'espère faire une saison pleine. Les blessures m'ont stoppé dans ma progression. Après, on verra. Si un jour, j'ai un super club, on verra si c'est possible » a-t-il expliqué. L’été dernier, son nom avait circulé du côté de Séville, mais le club andalou avait finalement opté pour Luis Muriel. Reste désormais à voir quels seront les courtisans d’Alassane Pléa dans les prochaines semaines.