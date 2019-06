OGCN : Hugo Lloris adore Nice, mais il y a des limites

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

Né à Nice, Hugo Lloris s’est révélé au Gym entre 2005 et 2008 avant de quitter la Côte d’Azur pour Lyon, puis de rejoindre Tottenham en 2012. Très attaché à Nice, le champion du monde pourrait-il revenir en France pour y finir sa carrière ? Interrogé à ce sujet par le quotidien local Nice-Matin, Hugo Lloris a répondu, ne laissant aucun espoir aux supporters des Rouge et Noir.

« Vivre à Nice, certainement (rires). Rejouer au club, c’est difficile de promettre des choses. Je reste supporter de l’OGC Nice, mais j’ai mes projets de carrière et je suis sous contrat à Tottenham, où j’espère que l’on va connaître la réussite. La question pourra peut-être se poser plus tard, mais pas aujourd’hui » a confié le gardien de l’Equipe de France qui, on l’aura bien compris, n’est pas prêt de revenir jouer à Nice.