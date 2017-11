OGCN : Favre ne blâme pas Balotelli après son nouveau rouge

Dans : OGCN, Ligue 1.

Lucien Favre, entraîneur de Nice, après la victoire contre Dijon (1-0) : « Cette victoire était laborieuse, mais elle fait du bien. On savait que ça n’allait pas être facile. C’est une équipe qui n’est pas facile à jouer. Le rouge de Balotelli ? C’est dommage. Je ne critique personne, mais ça me paraît dur. Il n’a aucune intention de blesser l’adversaire, il veut récupérer le ballon. Après, il arrive par derrière, l’arbitre a interprété la règle. Mario a voulu bien faire. Il était énervé en sortant du terrain, mais dans le vestiaire ça allait. Pour nous c’est embêtant car il sera absent le prochain match. Mon pronostic est que toute l’année sera difficile, je le dis depuis le début de saison. Des points comme aujourd’hui, il faudra en gagner. Bien défendre c’est important, mais récupérer haut et aller vite de l’avant c’est aussi très important. Il faut qu’on arrive à déjouer l’adversaire. Il ne faut pas se focaliser sur le retour des blessés, on ne sait pas exactement quand ils reviendront. Je ne vais pas encore reparler de la saison passée, mais c’est une grosse reconstruction, cette année on a beaucoup de jeunes dans l’équipe, il faudra du temps pour les amener à ce niveau. Aujourd’hui, on prend les trois points, on souffle un petit peu, en sachant que ça va continuer à être dur, jusqu’à Noël minimum ».