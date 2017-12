OGCN : Battre le Nantes de Ranieri, Favre y voit un signe

Dans : OGCN, Ligue 1, FC Nantes.

Lucien Favre, entraîneur de l'OGC Nice, après la victoire à Nantes (2-1) : « C'est une grosse satisfaction par le jeu produit. On a déjoué Nantes, ce qui n'est pas facile. La victoire n'est pas imméritée sur l'ensemble du match. On a fait quelques cadeaux sur des passes qu'on ne doit pas faire. On est venu en sachant qu'on pouvait faire quelque chose, comme on pouvait avoir de gros problèmes grâce au défi physique permanent du FCN. On a bien maîtrisé. C'est encourageant. Trois victoires de suite qui font du bien. On a bien tenu face à Nantes. On était bien ».