OGCN : M. Bastien a aidé l’OM, Dante a la rage

Dante, défenseur de Nice, après la défaite 1-0 à Marseille : « Il n’y a pas que le but, c’est plein de petites choses pendant tout le match. A chaque fois, il siffle pour eux. Et je l’ai dit à l’arbitre, que ce n’était pas bien ce qu’il avait fait. Pendant toute la deuxième période, Marseille gagne du temps et il ne rajoute pas une seconde, ce n’est pas normal. Ce n’est pas possible, il faut être impartial. Ce n’est pas bien ce qu’il a fait ». (source Canal+)