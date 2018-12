OGCN : Balotelli sur le départ, sa destination va surprendre

Dans : OGCN, Mercato.

Totalement à l’arrêt du côté de l’OGC Nice, Mario Balotelli pourrait ne pas terminer son contrat au sein du club azuréen.

Patrick Vieira a tout de même beaucoup de mal à gérer un joueur avec un si gros égo, et un rendement aussi faible. Résultat, l’attaquant italien tout proche de l’Olympique de Marseille l’été dernier, pourrait tenter de relancer sa carrière avec un nouveau retour en Italie. Selon Calcio News 24, Super Mario estime qu’il est temps pour lui de tenter de nouvelles choses, et le club de Sassuolo serait le plus chaud pour le récupérer.

Pour que l’actuel 8e de Serie A réussisse ce joli coup, il faudrait bien évidemment trouver un accord avec l’OGC Nice, qui ne s’était déjà pas montré très gourmand l’été dernier quand l’OM tentait de recruter l’Italien. Mais ce dernier devra surtout faire un énorme effort sur son salaire, que le club de la province de Modène ne peut pas payer en l’état actuel. En tout cas, à un mois de l’ouverture du marché des transferts, Mino Raiola va probablement tenter de tâter le terrain avec d’autres clubs italiens, histoire de s’assurer que son joueur a toujours la cote, malgré sa saison pour le moment complètement ratée ave l’OGC Nice.