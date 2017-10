OGCN : Balotelli répond aux « idiots » après la défaite contre l'OM

Dans : OGCN, Ligue 1, OM.

Suite à la cuisante défaite de l'OGC Nice contre l'Olympique de Marseille dimanche (2-4), Mario Balotelli explique pourquoi il a refusé de tirer le penalty loupé par Plea en fin de match.

Dimanche dans son Allianz Riviera, Nice pensait faire le joli coup de la soirée en menant 2-0 contre Marseille après 20 minutes de jeu. Oui mais voilà, en l'espace de vingt minutes jusqu'à la mi-temps, les Aiglons ont complètement sombré avant de perdre finalement 2-4. Une défaillance collective, dans laquelle Mario Balotelli a aussi une part de responsabilité. S'il avait ouvert la marque de la tête (4e), l'attaquant italien est montré du doigt pour avoir eu peur de tirer un penalty très important à la 82e minute, qui aurait pu relancer la fin de match après le rouge de Luiz Gustavo. Sauf que Super Mario a laissé le ballon à Alassane Pléa, qui a buté sur Mandanda. Un acte manqué que Balotelli refuse de porter sur son dos.

« Ne me dites pas que j’ai eu peur de tirer le penalty, j’en ai tiré des bien plus durs. Mon choix de ne pas le tirer était destiné à remonter le moral d’un coéquipier qui vivait une sale soirée. Sérieusement, celui qui dit que j’ai eu peur ne m’a jamais vu jouer au football. Idiots. Issa Nissa et pas seulement quand on gagne. Merci », a posté, sur Instagram, l'attaquant de Nice, qui laisse donc les critiques de côté par rapport à cette histoire de penalty loupé. On dirait bien que le penaltygate entre Neymar et Cavani au PSG a aussi laissé des traces en Ligue 1...