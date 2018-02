OGCN : Balotelli insulté à Dijon ? SOS Racisme s'en prend à Dall'Oglio

Dans : OGCN, Dijon, Ligue 1.

Samedi, Mario Balotelli a reçu un carton jaune lors du match Dijon-Nice. La raison ? L’international italien s’est plaint d’insultes racistes venues de la tribune sud de Gaston-Gérard.

Mais pour l’heure, aucune « preuve sonore » ne permet d’identifier réellement les auteurs de ces insultes, et surtout l’existence de celles-ci. Mais la LFP ne va pas en rester là et compte bien faire la lumière autour de cette affaire. Effectivement, la Ligue va examiner ce lundi le rapport du délégué afin de décider des éventuelles suites à donner à cette affaire. Contrairement à d’autres événements similaires en Ligue 1, aucune image de télévision ne vient appuyer les dires de l’international italien.

Reste donc à voir comment la LFP va mener son enquête pour savoir si Mario Balotelli a bien été victime d’insultes racistes en Bourgogne. Pour rappel, Olivier Dall'Oglio avait été repris de volée par SOS Racisme ce dimanche, en raison des mots choisis pour évoquer cette situation. « Des joueurs de couleurs et des étrangers, on en a un stock et on est très contents de les avoir. Il n'y a jamais eu aucun problème de racisme ici » avait expliqué le coach du DFCO à l’issue de la rencontre…

« M. Dall’Oglio a d’emblée tenu à minimiser les actes de ses supporters en parlant de la responsabilité de deux ou trois individus seulement alors que rien à ce stade ne permet de savoir qui sont les éventuels auteurs de ces cris racistes. Ensuite, pour défendre la probité de ses supporters, il a mis en avant le «stock» de joueurs de couleur évoluant à Dijon. L’emploi de ce mot «stock» est tout simplement ignoble. Comme s’il s’agissait de simples marchandises… », a déploré de son côté Hermann Ebongué, secrétaire général de SOS Racisme, et qui aimerait que les dirigeants dijonnais mettent tout en oeuvre pour retrouver les auteurs d’actes racistes.