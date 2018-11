OGCN : Balotelli dit stop aux insultes racistes et montre les crocs !

Dans : OGCN, Ligue 1.

Victime d’insultes racistes la saison dernière à Dijon, Mario Balotelli a encore été la cible d’énergumènes.

Mais cette fois, c’est sur les réseaux sociaux que cela se passe. Et l’international italien ne laisse plus rien passer puisque dans un long et agressif message publié sur Instagram, l’attaquant de l’OGC Nice a haussé le ton. Et pour une fois, difficile de donner tort à Super Mario, dont le comportement n’est pas toujours exemplaire sur le terrain, mais qui a toujours fait du combat contre le racisme l’un de ses priorités.

« Vous, les racistes, ne méritez qu’une seule chose : vivre seul jusqu’à la mort, sans que personne ne pense à vous, que personne ne puisse vous manquer et ne décède sans qu’on se souvienne de vous. Vous êtes la partie malade de ce monde. Venez me dire ces choses directement, pour voir si l’écran du téléphone continuera de vous protéger » a expliqué le charismatique buteur italien de Nice. Un long message qui ne manquera évidemment pas de faire réagir les nombreux followers du joueur de 27 ans.