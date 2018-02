OGCN : Balotelli accusé d’être un provocateur-plongeur polyglotte

Dans : OGCN, Ligue 1, FC Nantes.

Attaquant phare de l’OGC Nice, Mario Balotelli démontre encore cette saison qu’il possède un sens du but hors-normes et est capable d’aider son club à se sortir de bien des situations.

L’attaquant italien se dit aussi souvent être une cible des arbitres, qui rêvent tous de se « payer » Super Mario pour lui mettre un carton et lui faire péter les plombs. Ce vendredi, un son de cloche totalement différent est arrivé en provenance de Nantes. Avant le match des Canaris face à Nice, Diego Carlos a attaqué de manière frontale le buteur italien des Aiglons, sur son comportement et la protection dont il bénéficie de la part des arbitres.

« C'est un très bon joueur mais à la mentalité compliquée, un attaquant méchant. Même si on ne le touche pas, il est par terre et l’arbitre lui donne tout, c’est ça que je n’aime pas. Il provoque, mais quand il parle je n’écoute pas. Il parle tout le temps et le problème c’est qu’il parle toutes les langues: portugais, espagnol, anglais. Il fait ça pour te déconcentrer donc il faut rester très attentif », a confié le défenseur brésilien, qui se prépare donc à se mesurer à un attaquant aussi fourbe qu’efficace.