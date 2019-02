OGCN : Allan Saint-Maximin officiellement sanctionné par Nice !

Dans : OGCN, Ligue 1.

Absent lors du déplacement à Angers samedi soir (3-0), Allan Saint-Maximin avait provoqué la colère froide de Patrick Vieira à l’issue de la rencontre, le coach français estimant que son attaquant s’était écarté lui-même du groupe en justifiant une maladie que le staff médical n’avait pas relevée. Logiquement, l’ancien attaquant de l’AS Monaco a ainsi été sanctionné par les Aiglons, ce mardi. Mais dans un communiqué publié sur le site officiel du club, l’actuel 7e de Ligue 1 ne dévoile pas la nature de la sanction prise à l’encontre du joueur. Une chose est sûre, elle ne sera pas sportive puisque Saint-Maximin devrait être du match à Amiens, samedi.

« Alors que l’équipe s’apprêtait à s’envoler pour Angers, il s’est refusé à remplir son obligation de venir faire constater, par le staff médical du club, son incapacité à prendre part au déplacement lors du rendez-vous prévu pour l’ensemble de la délégation. De plus, son état de santé (maux de ventre) ne justifiait en rien ce manquement, comme a pu l’indiquer le médecin du club, sans ambiguïté, à Patrick Vieira, après avoir dû consulter le joueur à son domicile plus tard dans la journée. Convoqué par Gauthier Ganaye et Patrick Vieira ce mardi matin à l’occasion de la reprise de l’entrainement, Allan Saint-Maximin s’est vu rappeler les obligations qui incombent à l’ensemble des joueurs de l’OGC Nice, puis notifier sa sanction disciplinaire. La nature de celle-ci restera en interne. Le joueur ayant pris acte et accepté cette mesure, la direction de l’OGC Nice et Patrick Vieira considèrent le chapitre clos. Toutes les pensées et toutes les énergies sont à présent mobilisées pour la réussite des prochaines échéances sportives et de la dernière ligne droite de la saison » explique notamment le club dans son communiqué.