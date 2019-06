Officiel : Nice chipe Khephren Thuram à Monaco

Dans : OGCN, Monaco, Mercato.

En fin de contrat aspirant, Khephren Thuram a décidé de quitter l’AS Monaco. Alors que le club de la Principauté essayait de le convaincre, le milieu de 18 ans a trouvé un accord avec l’OGC Nice pour y signer son premier bail professionnel. Le fils de Lilian Thuram, apparu à trois reprises cette saison avec les pros, a privilégié les garanties sportives présentées par Gilles Grimandi.

« Khephren possède de très grandes qualités et c’est en plus un garçon travailleur, s’est réjoui le directeur technique du Gym. Il a très vite été convaincu que son épanouissement en tant que joueur passerait par le fait de gagner du temps de jeu dans une équipe qui pratique un football de possession et dans un club qui n’hésite pas à donner sa chance aux jeunes joueurs. » Un coup dur pour l’ASM.