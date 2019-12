Nice : Paul le berger, supporter légendaire, est décédé

Dans : OGCN.

Supporter légendaire de l’OGC Nice, Paul Capietto, plus connu sous le surnom de Paul le berger, est décédé ce lundi à l’âge de 73 ans.

Paul Capietto ne ratait quasiment aucun match du Gym, avec de nombreuses aventures rocambolesques tout au long de ses longues années de supporterisme. En mars dernier, Paul s’était notamment fait coffrer par la police à Marseille où il était venu en vélo pour voir OM-OGCN alors que la présence des fans azuréens était interdite. Laurent Paganelli avait contribué à vite le faire relâcher. Et ce lundi, l’homme de terrain de Canal+ a confié sa peine. « Frère de cœur il était un sage un passionné un extravagant et d une culture illimitée Il mérite le paradis et je suis sur qu'il est en train de monter au ciel à vélo », a confié Paga suite à l'annonce de la mort de Paul le berger.