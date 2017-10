Nice : Neymar suspendu, « je me suis dit merde »

Dans : OGCN, PSG, Ligue 1.

Expulsé à Marseille (2-2) dimanche, après avoir reçu deux cartons jaunes, l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar est automatiquement suspendu pour le prochain match de Ligue 1.

Le Brésilien manquera donc la réception de l’OGC Nice vendredi soir. Au vu des difficultés du Gym, on pouvait imaginer que les Niçois ne se plaindraient pas de cette absence. Mais c’est mal connaître Maxime Le Marchand. Alors que les Aiglons restent sur quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, avec 11 buts encaissés pendant cette période, le défenseur central était presque dégoûté au moment d’apprendre la suspension de Neymar.

« Quand j’ai su qu’il avait pris un carton rouge, je me suis dit "merde". J’ai dit : "merde, je ne pourrai pas me confronter à ce genre de joueurs". C’est un peu dommage, a regretté l’ancien Havrais. C’est un peu l’état d’esprit de tous. On a envie de rencontrer ce genre de joueurs et de s’y opposer, voir ce qu’on peut faire face à eux. Il y aussi d’autres très bons joueurs, comme Mbappé et Cavani. Offensivement, c’est très fort. Ça va être aussi un bon moyen de se jauger. » Avec Angel Di Maria ou Julian Draxler pour remplacer l’ancien Barcelonais, la défense niçoise sera quand même bien servie...