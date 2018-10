Nice : L’initiative du Gym pour être chaud avant l’OM

Dans : OGCN, OM, Ligue 1.

Opposé à l’Olympique de Marseille dimanche soir en championnat, l’OGC Nice tient à répondre présent. La preuve avec cette initiative originale de la part du Gym. Avant la rencontre, le bus des Aiglons ne les déposera pas exactement à l’Allianz Riviera comme d’habitude. Cette fois, les Niçois descendront un peu plus loin et termineront les derniers mètres à pied, « au plus près des supporters », a précisé le club azuréen. « Ils pourront ainsi s'imprégner de leur ferveur, avant ce bouillant derby de la Méditerranée », a ajouté l’actuel 12e de Ligue 1, qui compte sur son public pour booster les hommes de Patrick Vieira.