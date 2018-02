Nice : L'arbitre confirme n'avoir entendu aucun cri raciste contre Balotelli

Dans : OGCN, Ligue 1.

Cible d'une plainte déposée par le Conseil représentatif des associations noires de France, qui l'accuse d'avoir mis un avertissement à Mario Balotelli alors que ce dernier affirmait avoir été la cible de cris de singes lors du match Dijon-Nice, Nicolas Rainville a tenu à faire connaître sa version des faits via le syndicat des arbitres. « Je confirme ne pas avoir entendu d’insultes ou de cris émis par la tribune. Si j'avais entendu "des cris de singes" comme indiqué dans la demande de l’OGC Nice, je n'aurais à aucun moment adressé un avertissement à M. Mario Balotelli. Je peux comprendre une telle réaction d'un joueur touché par ce genre d'insultes », a confié l'homme en noir.

De son côté, le Syndicat des Arbitres du Football Elite se dit scandalisé de la plainte déposée par le CRAN. « Qu'aujourd'hui le CRAN attaque un arbitre en le traitant de « complice du racisme » et soutienne qu'il « mérite d'être traîné devant les tribunaux et de recevoir une sanction exemplaire » est proprement scandaleux et infamant. Désigner l'arbitre comme « le coupable » est preuve d'une mauvaise foi qui dépasse l'entendement ; c'est une accusation insupportable et diffamatoire, d'une malhonnêteté intellectuelle inqualifiable. Par là-même, les auteurs d'un tel procédé cynique déshonorent la cause juste et noble qu'ils servent. Le SAFE se réserve le droit d’engager une nouvelle action en justice pour rétablir l’arbitre dans son bon droit, précise le Syndicat des arbitres, qui donne également son soutien à Mario Balotelli. Le Syndicat des Arbitres du Football d’Elite tient à apporter son total soutien au joueur de l’OGC Nice, M. Mario BALOTELLI, et condamne fermement les insultes racistes dont il aurait été victime. Le racisme n’a pas sa place dans la société et dans le football en particulier basé sur des valeurs de mixité, d’universalité et de fraternité. »