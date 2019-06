Nice : Il a fait la misère au PSG, une bonne pub pour le mercato

Dans : OGCN, PSG, Mercato.

Cet été, l’OGC Nice aura du mal à conserver ses meilleurs joueurs.

Plusieurs titulaires sont convoités sur le marché des transferts, à l’image d’Allan Saint-Maximin, Adrien Tameze et surtout Youcef Atal, dont la performance contre le Paris Saint-Germain (1-1) a fait énormément de bruit le 4 mai dernier. On se souvient que le latéral droit avait martyrisé les défenseurs parisiens, et notamment le pauvre Juan Bernat. Une action dont l’international algérien se souvient forcément.

« Dans tous les matchs, je rentre avec la même envie. Je ne veux avoir aucun regret. Je me donne à fond et je pense que ça transpire dans mon jeu. Après, ce serait mentir que de vous dire que je n'étais pas gonflé à bloc contre le PSG, a reconnu le Niçois dans France Football. Parce que c'est une grande équipe, des grands joueurs et que ça permet de s'étalonner face aux meilleurs. Cette action face à Bernat, on m'en a beaucoup parlé, mais sur la saison peut-être que j'en ai réussi des plus spectaculaires, on va plus retenir celle-ci car c'est contre le PSG. » Un véritable buzz qui a placé le nom d’Atal au centre des rumeurs de transfert.

Objectif Ligue des Champions

« Oui, j'en entends forcément parler. C'est difficile de faire l'impasse de tout cela avec la puissance des réseaux sociaux. Maintenant, je sors d'une belle saison à Nice. Je respecte ce club, ce qu'il a fait pour moi. Je sais que c'est un club ambitieux qui a des objectifs. Après, on verra ce qu'il va se passer, a-t-il réagi. C'est vrai, on a tous envie de jouer la Ligue des Champions ou gagner des titres. C'est important dans une carrière. J'ai effectivement de tels objectifs. Je sais qu'il y a des intérêts pour moi, et on verra, en tout cas, je suis heureux à Nice. » Contrairement au Gym, Atal ne ferme pas la porte.