Nice : Balotelli ratera Nantes, mais il a une bonne raison

Dans : OGCN, Ligue 1, FC Nantes.

Le match entre Nantes et Nice, mardi soir à la Beaujoire, aura une grosse importance puisque les deux formations n'ont pas réellement réussi un début de saison flamboyant, les Canaris étant 18es et leurs adversaires seulement 15es. Et pour ce déplacement à Nantes, Patrick Vieira devra en plus se passer de Mario Balotelli. « Victime d’un choc à Montpellier, Mario Balotelli ne participera pas au déplacement à Nantes. Les derniers examens, dont les résultats viennent de tomber, ont révélé que l’international italien souffre d’un traumatisme aux côtes », indique le Gym, qui ne précise pas si Mario Balotelli sera remis pour le choc de samedi prochain à l'Allianz Riviera face au Paris Saint-Germain.