L1 : Lucien Favre limogé par l'OGC Nice

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Quelques heures après Strasbourg, c'est l'OGC Nice qui a décidé de virer son entraîneur. Après l'élimination du Gym en Coupe de France par Le Puy, Lucien Favre est limogé.

La saison 2022-2023 va battre tous les records en ce qui concerne les entraîneurs. Et ce lundi, ce se confirme puisqu'après Strasbourg qui a remercié Julien Stéphan, c'est Nice qui a décidé de débarquer Lucien Favre, lequel avait remplacé Christophe Galtier l'été dernier, lorsque ce dernier avait choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain. Selon L'Equipe et Nice-Matin, Ineos n'a pas encore décidé qui sera le successeur du technicien suisse, et c'est Didier Digard qui sera aux commandes de l'OGC Nice pour la rencontre de mercredi face à Montpellier. Favre paie au prix fort les prestations très médiocres de son équipe en Ligue 1, la défaite de samedi face au Puy ayant contraint les dirigeants du Gym à trancher dans le vif.